Плиз помогите дом работой упр 376 заранее спасибо

Гость: Гость:

По небу плыли легкие облока. Они как будто нвплывали на солнце, но не закрывали его. Красные, желтые , белоснежные, полевые цветы радовали глаз. Вдруг на небо надвинулась страшная зловещая туча ,блеснула яркая ослепительная молния, грянул резкий оглушительный гром.