Плиз помогите дом работой упр 376 заранее спасибо

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Плиз помогите дом работой упр 376 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По небу плыли легкие облока. Они как будто нвплывали на солнце, но не закрывали его. Красные, желтые , белоснежные, полевые цветы радовали глаз. Вдруг на небо надвинулась страшная зловещая туча ,блеснула яркая ослепительная молния, грянул резкий оглушительный гром.
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