Помогите, плиз составить диалог на казахском языке на тему улттык тагамдар
Қазақ тiлi
Помогите, плиз составить диалог на казахском языке на тему улттык тагамдар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Сен қазақтардың қандай ұлттық тағамдарын білесің? -Ен,бауырсақ,қазы-қарта, құрт, шұбат, қымыз т.б.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта комнаты купили 6 рулонов обоев длиной 12 метров 50 сантиметров каждый израсходовали три четвертых части купленных рулонов обоев Сколько...
Русский язык
В каком предложении нет ошибки? Вид у меня был, наверное, совершено сумасшедший. Этот человек разгадал мою хитрость и понял, что я намерен пре...
Русский язык