Сколько звуков в словах стрела зайка
Русский язык
Сколько звуков в словах стрела зайка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...11 звуков ........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) is the official name of the state which is situated on the British Isles. Thus,...
Математика
Математика
В магазин привезли 90 бананов. Утром продали 10 бананов, а днем продали четыре восьм??х частей от тех , что остались . Сколько бананов продали днем?
Математика
Для нумерации страниц книги потребовался 89 цифр.Сколько страниц в этой книге?Первые две страницы в книге не нумеруются. 3,4,5, 10,11,