Сколько звуков в словах стрела зайка

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Сколько звуков в словах стрела зайка
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Автор: Гость
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Гость:
...11 звуков ........
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