Для нумерации страниц книги потребовался 89 цифр.Сколько страниц в этой книге?Первые две страницы в книге не нумеруются. 3,4,5, 10,11,

Математика

Для нумерации страниц книги потребовался 89 цифр.Сколько страниц в этой книге?Первые две страницы в книге не нумеруются. 3,4,5, 10,11,

Автор: Гость