Для нумерации страниц книги потребовался 89 цифр.Сколько страниц в этой книге?Первые две страницы в книге не нумеруются. 3,4,5, 10,11,
Математика
Для нумерации страниц книги потребовался 89 цифр.Сколько страниц в этой книге?Первые две страницы в книге не нумеруются. 3,4,5, 10,11,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(89-7):2+9 =41+9=50 страниц
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