Как меняется жизнь растений, животных и людей с приходом весны? В каких произведениях ты прочитал об этом?
Литература
Как меняется жизнь растений, животных и людей с приходом весны? В каких произведениях ты прочитал об этом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной все живое просыпается трава, цветы,листья на деревьях и многое другое просыпается... на улице становится тепло сияет солнышко и все радуются. весной становится очень хорошо это то время когда можно снять куртку и сапоги. люди как правило любят весну за то что всем становится легко и просто. с приходом весны школьникам по утрам намного легче просыпаться ... всем людям животным и растениям весной хорошо!!! Надеюсь я хоть чем-то помогла!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Jean-christophe продолжает изучать русский язык он не ищет числа словесное запись которых состоит ровно из трех слов 6 60000 Например какого числа ...
Математика
За 5 кг муки и за 3 кг сахара заплатили 5,1 р . Сколько стоит 1 кг муки , если 1 кг сахара стоит 0,9 р.? P.s. можно уранением и можно действие но...