Как меняется жизнь растений, животных и людей с приходом весны? В каких произведениях ты прочитал об этом?

Гость: Гость:

Весной все живое просыпается трава, цветы,листья на деревьях и многое другое просыпается... на улице становится тепло сияет солнышко и все радуются. весной становится очень хорошо это то время когда можно снять куртку и сапоги. люди как правило любят весну за то что всем становится легко и просто. с приходом весны школьникам по утрам намного легче просыпаться ... всем людям животным и растениям весной хорошо!!! Надеюсь я хоть чем-то помогла!!