Jean-christophe продолжает изучать русский язык он не ищет числа словесное запись которых состоит ровно из трех слов 6 60000 Например какого числа 6060 сколько всего таких чисел

Математика

Jean-christophe продолжает изучать русский язык он не ищет числа словесное запись которых состоит ровно из трех слов 6 60000 Например какого числа 6060 сколько всего таких чисел

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