Составте из слов предлоения 1. цвели, душистые ,там ландышы ,весной. 2.рыжую дети ,ле??ом видели лисичку . 3. в, часто ,ребята , бегали , рощу. 4. хвост у нее пушыстый . 5. шмыгнула , кусты , лиса, беззвучно,в. Патом составте и...

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Составте из слов предлоения 1. цвели, душистые ,там ландышы ,весной. 2.рыжую дети ,ле??ом видели лисичку . 3. в, часто ,ребята , бегали , рощу. 4. хвост у нее пушыстый . 5. шмыгнула , кусты , лиса, беззвучно,в. Патом составте из предложений секст и озоглафте его . там предложиния не попорятку !

Автор: Гость