Составте из слов предлоения 1. цвели, душистые ,там ландышы ,весной. 2.рыжую дети ,ле??ом видели лисичку . 3. в, часто ,ребята , бегали , рощу. 4. хвост у нее пушыстый . 5. шмыгнула , кусты , лиса, беззвучно,в. Патом составте и...
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Составте из слов предлоения 1. цвели, душистые ,там ландышы ,весной. 2.рыжую дети ,ле??ом видели лисичку . 3. в, часто ,ребята , бегали , рощу. 4. хвост у нее пушыстый . 5. шмыгнула , кусты , лиса, беззвучно,в. Патом составте из предложений секст и озоглафте его . там предложиния не попорятку !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыжая лисичка 1.Весной цвели душистые ландыши. 4.Летом дети видели рыжую лисичку.2.Ребята часто бегали в рощу.5.У нее пушистый хвост.3.Лиса в кустах беззвучно шмыгнула.
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