Составте из слов предлоения 1. цвели, душистые ,там ландышы ,весной. 2.рыжую дети ,ле??ом видели лисичку . 3. в, часто ,ребята , бегали , рощу. 4. хвост у нее пушыстый . 5. шмыгнула , кусты , лиса, беззвучно,в. Патом составте и...

Русский язык
Составте из слов предлоения 1. цвели, душистые ,там ландышы ,весной. 2.рыжую дети ,ле??ом видели лисичку . 3. в, часто ,ребята , бегали , рощу. 4. хвост у нее пушыстый . 5. шмыгнула , кусты , лиса, беззвучно,в. Патом составте из предложений секст и озоглафте его . там предложиния не попорятку !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыжая лисичка 1.Весной цвели душистые ландыши. 4.Летом дети видели рыжую лисичку.2.Ребята часто бегали в рощу.5.У нее пушистый хвост.3.Лиса в кустах беззвучно шмыгнула.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какое число должно стоять в закрашенном квадратике
Ответить
Математика
Длина головы кита 6 м, а длина туловища на 6 м длиннее. какова общая длина кита?
Ответить
Математика
Когда цапля стоит на одной ноге она весит 12 килограмм
Ответить
Математика
Номер вопроса : Задание 1
Ответить
Английский язык
Помогите!!! Заранее спасибо Write the questions and then answer them 1 what/you/wear/right/now 2what/be/the/weather/like/today 3what/your/...
Ответить