Сколько целочисленных решений имеет неравенство х^2+5x-8lt;0
Математика
Сколько целочисленных решений имеет неравенство х^2+5x-8lt;0
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Только один х=единице
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