СРООООЧЧНООООО ПЛЖЖ. у берега скатывкают лес баржи с грохотом и всплеском летят в воду бревна-СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР
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СРООООЧЧНООООО ПЛЖЖ. у берега скатывкают лес баржи с грохотом и всплеском летят в воду бревна-СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У берега( обстоят.-точка с тире), скатывают ( сказ. двумя линиями), лес ( дополн- пунктир), баржи ( подлеж.) с грохотом и всплеском ( дополн- пунктир), летят ( двумя линиями), в воду ( пунктир) , бревна - одной линией).
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