СРООООЧЧНООООО ПЛЖЖ. у берега скатывкают лес баржи с грохотом и всплеском летят в воду бревна-СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР

Русский язык
СРООООЧЧНООООО ПЛЖЖ. у берега скатывкают лес баржи с грохотом и всплеском летят в воду бревна-СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У берега( обстоят.-точка с тире), скатывают ( сказ. двумя линиями), лес ( дополн- пунктир), баржи ( подлеж.) с грохотом и всплеском ( дополн- пунктир), летят ( двумя линиями), в воду ( пунктир) , бревна - одной линией).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте из слов предлоения 1. цвели, душистые ,там ландышы ,весной. 2.рыжую дети ,ле??ом видели лисичку . 3. в, часто ,ребята , бегали , рощу. 4. ...
Ответить
Литература
Какое число должно стоять в закрашенном квадратике
Ответить
Математика
Длина головы кита 6 м, а длина туловища на 6 м длиннее. какова общая длина кита?
Ответить
Математика
Когда цапля стоит на одной ноге она весит 12 килограмм
Ответить
Математика
Номер вопроса : Задание 1
Ответить