Рябят помогите пожалуйста: поссловицы к басне крылова квартет и с.в. михалкова - дальновидная сорка!!!

Литература
Рябят помогите пожалуйста: поссловицы к басне крылова квартет и с.в. михалкова - дальновидная сорка!!!
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Гость:
А вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь !
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