В магазин привезли 90 бананов. Утром продали 10 бананов, а днем продали четыре восьм??х частей от тех , что остались . Сколько бананов продали днем?
Математика
В магазин привезли 90 бананов. Утром продали 10 бананов, а днем продали четыре восьм??х частей от тех , что остались . Сколько бананов продали днем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-10=80 80-4/8=79 целых 1/2
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