В магазин привезли 90 бананов. Утром продали 10 бананов, а днем продали четыре восьм??х частей от тех , что остались . Сколько бананов продали днем?

Математика

В магазин привезли 90 бананов. Утром продали 10 бананов, а днем продали четыре восьм??х частей от тех , что остались . Сколько бананов продали днем?

Автор: Гость