Помогите пожалуйста не могу сделать номер 9! Знатоки помогите пожалуйста!

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Помогите пожалуйста не могу сделать номер 9! Знатоки помогите пожалуйста!
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Гость:
1.a 2.- 3.- 4.- 5.- 6.the
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