В каком предложении нет ошибки? Вид у меня был, наверное, совершено сумасшедший. Этот человек разгадал мою хитрость и понял, что я намерен предпренять. Я повернулся и ушел к себе, хлопнув дврью с такой силой, что дом содро...

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В каком предложении нет ошибки? Вид у меня был, наверное, совершено сумасшедший. Этот человек разгадал мою хитрость и понял, что я намерен предпренять. Я повернулся и ушел к себе, хлопнув дврью с такой силой, что дом содрогнулся. Затем, когда он решил, что момент настал, поддавшись вперед, тихо и вкрадчиво заговорил. [Во всех предложениях есть ошибки.]

Автор: Гость