В каком предложении нет ошибки? Вид у меня был, наверное, совершено сумасшедший. Этот человек разгадал мою хитрость и понял, что я намерен предпренять. Я повернулся и ушел к себе, хлопнув дврью с такой силой, что дом содро...
Русский язык
В каком предложении нет ошибки? Вид у меня был, наверное, совершено сумасшедший. Этот человек разгадал мою хитрость и понял, что я намерен предпренять. Я повернулся и ушел к себе, хлопнув дврью с такой силой, что дом содрогнулся. Затем, когда он решил, что момент настал, поддавшись вперед, тихо и вкрадчиво заговорил. [Во всех предложениях есть ошибки.]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: 1 предложение; во 2 предпрИнять; в 3 двЕрью; в 4 подавшись.
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