Для ремонта комнаты купили 6 рулонов обоев длиной 12 метров 50 сантиметров каждый израсходовали три четвертых части купленных рулонов обоев Сколько боев осталось

Математика

Для ремонта комнаты купили 6 рулонов обоев длиной 12 метров 50 сантиметров каждый израсходовали три четвертых части купленных рулонов обоев Сколько боев осталось

Автор: Гость