Для ремонта комнаты купили 6 рулонов обоев длиной 12 метров 50 сантиметров каждый израсходовали три четвертых части купленных рулонов обоев Сколько боев осталось

Математика
Для ремонта комнаты купили 6 рулонов обоев длиной 12 метров 50 сантиметров каждый израсходовали три четвертых части купленных рулонов обоев Сколько боев осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18.75 м обоев осталось.
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