Подчеркни с суффиксам, выдели суффикс Ёлка шапочка кофта зубы зубки лыжи носочки шарф лыжник
Русский язык
Подчеркни с суффиксам, выдели суффикс Ёлка шапочка кофта зубы зубки лыжи носочки шарф лыжник
Ответ(ы) на вопрос:
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Ёлка-к Шапочка-очк Кофта-нет Зубы-нет Зубки-к Лыжи-нет Носочки-очк Шарф-нет Лыжник-ик Зубы-
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