Укажите ряд слов, в котором слова числительные а) одна десятая, двое, полтора , тр??тий б) миллиард, двойня, тысяча девятьсот девяносто первый , пятеро в) сотня, несколько, восьмерых,тысяча
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Укажите ряд слов, в котором слова числительные а) одна десятая, двое, полтора , тр??тий б) миллиард, двойня, тысяча девятьсот девяносто первый , пятеро в) сотня, несколько, восьмерых,тысяча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ряд с числительными будет под буквой A
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