Где пища окончательно переваривается и питательные вещества всасываются в кровь?

Окружающий мир
Где пища окончательно переваривается и питательные вещества всасываются в кровь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В желудке с помощью кислоты потом она там хранится и в итоге питательные вещества попадают в кровь
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