В треугольнике АВС угол С=90 градусов, sinA=1 деленное на корень из 10. Найдите tgВ? Да?? 40 БАЛЛОВ решит нужно за 10 минут !!!!!
Алгебра
В треугольнике АВС угол С=90 градусов, sinA=1 деленное на корень из 10. Найдите tgВ? Да?? 40 БАЛЛОВ решит нужно за 10 минут !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови) sinA = CB/AB = 1/√10 пускай СВ = 1, а АВ = √10 (такие значения взяты для удобства, исходя из того, что sinA = 1/√10) найдем АС по т. Пифагора: АС = √(AB^2 - CB^2) = √(10 - 1) = √9 = 3 tgB = AC/CB = 3/1 = 3
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