Плиззз срочно нужно бутьде добры помогите 48 баллов и зарание спасибо!

Математика
Плиззз срочно нужно бутьде добры помогите 48 баллов и зарание спасибо!
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