Морфологический разбор имени существительного в чехольчиках
Русский язык
Морфологический разбор имени существительного в чехольчиках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чехольчиках-имя существительное,в чём?,начальная форма-чехольчик,нарицательное,неодушевлённое,конкретное,мужской род,2 склонение,множественное число,предложный падеж,дополнение.
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