(m+3)^2 + (3m-1) * (3m+1) решение
Алгебра
(m+3)^2 + (3m-1) * (3m+1) решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m+3)^2+(3m-1)*(3m+1)= m^2+6m+9+9m^2-1= 10m^2+6m+8.
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