Напишите ур-ия цепочки H2o--gt;H2--gt;H2S--gt;SO2--gt;SO3--gt;H2SO4--gt;CuSO4 и SO3--gt;Na2SO4 . Пожалуйста
Химия
Напишите ур-ия цепочки H2o--gt;H2--gt;H2S--gt;SO2--gt;SO3--gt;H2SO4--gt;CuSO4 и SO3--gt;Na2SO4 . Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O = 2H2 + O2 H2 + S = H2S 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 2SO2 + O2 = 2SO3 SO3 + H2O = H2SO4 2H2SO4 + Cu = CuSO4 + SO2 + 2H2O CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O
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