В 8 больших коробках столько же карандашей Сколько в 12 маленьких Сколько карандаш??й в одной маленькой коробке если в одной большой коробке 18 карандашей

Математика

В 8 больших коробках столько же карандашей Сколько в 12 маленьких Сколько карандаш??й в одной маленькой коробке если в одной большой коробке 18 карандашей

Автор: Гость