В 8 больших коробках столько же карандашей Сколько в 12 маленьких Сколько карандаш??й в одной маленькой коробке если в одной большой коробке 18 карандашей
Математика
В 8 больших коробках столько же карандашей Сколько в 12 маленьких Сколько карандаш??й в одной маленькой коробке если в одной большой коробке 18 карандашей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 х 8 : 12= 12 карандашей в маленькой коробке
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