В 8 часов утра из города А в город В вышел автобус со скоростью 56 км/ч , а в 11 часов дня из В в А вышел грузовик со скоростью 32 км/ч .в какое время и на каком расстоянии от города А они встретились, если расстояние между гор...
Математика
В 8 часов утра из города А в город В вышел автобус со скоростью 56 км/ч , а в 11 часов дня из В в А вышел грузовик со скоростью 32 км/ч .в какое время и на каком расстоянии от города А они встретились, если расстояние между городами 520 км?
Ответ(ы):
Гость:
1) 56+32=88(км/ч)-скорость сближения 2) 56*(11-8)=168(км)-проехал автобус до 11 часов 3) 520-168=352(км)-проехали автобус и грузовик 4) 352:88=4(ч)-время в пути до встречи 5) 520-(32*4)=392(км) от города А встретились машины 6) 11+4=15(часов)-время встречи машин
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