В 8 часов утра из города А в город В вышел автобус со скоростью 56 км/ч , а в 11 часов дня из В в А вышел грузовик со скоростью 32 км/ч .в какое время и на каком расстоянии от города А они встретились, если расстояние между гор...

Математика

В 8 часов утра из города А в город В вышел автобус со скоростью 56 км/ч , а в 11 часов дня из В в А вышел грузовик со скоростью 32 км/ч .в какое время и на каком расстоянии от города А они встретились, если расстояние между городами 520 км?

Автор: Гость