В 80 одинаковых коробках на 750 конфет меньше,чем в 130 таких же коробках.Сколько конф??т в каждой коробке?

Математика

В 80 одинаковых коробках на 750 конфет меньше,чем в 130 таких же коробках.Сколько конф??т в каждой коробке?

Автор: Гость