В 80 одинаковых коробках на 750 конфет меньше,чем в 130 таких же коробках.Сколько конф??т в каждой коробке?
Математика
В 80 одинаковых коробках на 750 конфет меньше,чем в 130 таких же коробках.Сколько конф??т в каждой коробке?
Ответ(ы):
Гость:
В одной коробке-Х конфет, В 80 коробках = 80Х В 130 коробках = 130Х Имеем 130Х-80Х=750 50Х=750 Х=750:50 Х=15 конфет в каждой коробке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу с помощью уравнения. из одного города в другой город, длина пути между которыми равна 1158 км, выехал поезд. проехав 248 км пути,он сде...
Математика
1 задание. За первый час было разчищено от снега 5_17 дроби всей дороги, а за второй ??ас - 9_ 17 дроби всей дороги. Какая часть дороги была разч...
Математика
Длина участка прямоугольной форму 20 м а ширина 15 м каждую сторонут участка увилич??ли на 5 м найди длину изгороди вокруг нового участка
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Каким способом образованы выделенные слова? Докажи. В Новый год случится Сказочное что-то, Тихо ПОСТУЧИТСЯ В наши д...