В банку входит 5 стаканов молока, а в нее налили только 3 стакана. сколько еще стака??ов молока можно налить налить в эту банку

Математика

В банку входит 5 стаканов молока, а в нее налили только 3 стакана. сколько еще стака??ов молока можно налить налить в эту банку

Автор: Гость