В банку входит 5 стаканов молока, а в нее налили только 3 стакана. сколько еще стака??ов молока можно налить налить в эту банку
Математика
В банку входит 5 стаканов молока, а в нее налили только 3 стакана. сколько еще стака??ов молока можно налить налить в эту банку
Ответ(ы):
Гость:
Налили 3 ст Налить ? ст Всего 5 ст 5-3=2 ст можно налить
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