В бензобаке машины было 8 л бензина. При заправке машины добавили 40 л бензина.За де??ь израсходовали 25 л бензина.Поставь вопрос и реши задачу

Математика
В бензобаке машины было 8 л бензина. При заправке машины добавили 40 л бензина.За де??ь израсходовали 25 л бензина.Поставь вопрос и реши задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько всего осталось бензина? 8+40-25=23
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