В бензобаке машины было 8 л бензина. При заправке машины добавили 40 л бензина.За де??ь израсходовали 25 л бензина.Поставь вопрос и реши задачу

Математика

В бензобаке машины было 8 л бензина. При заправке машины добавили 40 л бензина.За де??ь израсходовали 25 л бензина.Поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость