В бидон входит c ковшей воды,а в бак 8 бидонов. сколько ковшей воды входит в бак?
Математика
В бидон входит c ковшей воды,а в бак 8 бидонов. сколько ковшей воды входит в бак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8×c или просто 8c ................
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