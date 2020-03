Презент Пёфект или Презент Пёрфект прогрессив? Раскрыть скобки) 1)It (snow) all day. When will it stop? 2)Hi, Tom. I (see, not) you for weeks. What (you, do) all this time? 3)Bill (be) here since the 5th of November. 5)I (m...

Английский язык

Презент Пёфект или Презент Пёрфект прогрессив? Раскрыть скобки) 1)It (snow) all day. When will it stop? 2)Hi, Tom. I (see, not) you for weeks. What (you, do) all this time? 3)Bill (be) here since the 5th of November. 5)I (meet) Mrs Gordon many times this week.

