Помогите ребята пожалуйста я туплю времени нету чтобы учить: Заполни таблицу окончаний имен существительных 2-го склонения. Это в пишем грамотно 2 часть страница 15. Заранее спасибо! ^_^

Математика
Помогите ребята пожалуйста я туплю времени нету чтобы учить: Заполни таблицу окончаний имен существительных 2-го склонения. Это в пишем грамотно 2 часть страница 15. Заранее спасибо! ^_^
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОЧЕМУ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ  САМ УЧИТЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите длину окружности с радиусом 5 см чему равна длинна ее дуги с градусом меро?? 36°
Ответить
Алгебра
Вычислите: 3^2*(1/3)^3*3^0 1)243 2)1/3 3)3 4)0
Ответить
Математика
13+x/4=x+1. уравнение
Ответить
Русский язык
Как можно составить число 3 используя флажки двух цветов?
Ответить
Русский язык
Сложные прилогательные про слово роза
Ответить