Помогите ребята пожалуйста я туплю времени нету чтобы учить: Заполни таблицу окончаний имен существительных 2-го склонения. Это в пишем грамотно 2 часть страница 15. Заранее спасибо! ^_^
Математика
Помогите ребята пожалуйста я туплю времени нету чтобы учить: Заполни таблицу окончаний имен существительных 2-го склонения. Это в пишем грамотно 2 часть страница 15. Заранее спасибо! ^_^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОЧЕМУ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ САМ УЧИТЬ
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