Помогите ребята пожалуйста я туплю времени нету чтобы учить: Заполни таблицу окончаний имен существительных 2-го склонения. Это в пишем грамотно 2 часть страница 15. Заранее спасибо! ^_^

Математика

Помогите ребята пожалуйста я туплю времени нету чтобы учить: Заполни таблицу окончаний имен существительных 2-го склонения. Это в пишем грамотно 2 часть страница 15. Заранее спасибо! ^_^

Автор: Гость