Сложные прилогательные про слово роза

Русский язык
Сложные прилогательные про слово роза
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тёмно-красная Светло-розовая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Почему облака перемещаются на небе
Ответить
Литература
Как написать объявление о пропаже собаки образец
Ответить
Русский язык
К какой часте рече относится то
Ответить
Русский язык
Чем внешне отличаются анчоусы от других видов рыб
Ответить
Математика
ОДИН ВОДИТЕЛЬ БЫЛ В ПУТИ 5 ЧАСОВ А ДРУГОЙ 3 ЧАСА ВТОРОЙ ПРОЕХАЛ НА 120 КМ МЕНЬШЕ ЧЕМ П??РВЫЙ СКОЛЬКО КМ ПРОЕХАЛ КАЖДЫЙ
Ответить