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Сложные прилогательные про слово роза
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Сложные прилогательные про слово роза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тёмно-красная Светло-розовая
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