Как написать объявление о пропаже собаки образец
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Как написать объявление о пропаже собаки образец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропала собака.Порода-долмотинец.Цвет глаз синий.Отзывается на имя весельчак.Длина достигает около 6 см.Те,кто вижел или знают эту собаку сообщить по номеру:89885556789.Нашедшего ждет огромная награда и оплата.
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