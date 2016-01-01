Чем внешне отличаются анчоусы от других видов рыб
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Чем внешне отличаются анчоусы от других видов рыб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По внешнему виду анчоусы отличаются непомерно большим ртом, расположенном под нависающим над ним заостренным и сжатом с боков рылом.
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