Напиши текст-розповидь 5-7речень про святкування Великодня

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Великодні свята саме з них починається весна, цвіт природи. Саме на це свято мама пече паски та красить крашанки.Мені дуже подобається спостерігати як народжується свято та як печуться паски.Печуть паски у чистий четвер. У квартирі повино бути все прибрано. Для паски потрібно такі інгрідієнти як, борошно, масло, яйця, родзинки, ваніль.Добра, гарна паска--гордість господині. Є прикмета: славна паска на добрий рік.Спочатку тісто треба вимісити, та пильнувати, щоб не втикло. Доки паска підходить, під випічку мама готує круглі бляхи.Коли тісто уже добре підійде його викладаємо у форми, порізному я люблю прикрашати паски, ось наприклад, родзинками, кольоровим пшоном і збитим з цукром білком. Їсти паску можна тільки в неділю після того як її посвятять.