Решите неравенство 4- икс квадрат gt;0

Математика
Решите неравенство 4- икс квадрат gt;0
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Гость:
4-x^2>0 x^2>4 x>2 и x>-2
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