Всем добрый вечер!Помогите с заданием пожалуйста.Надо расположить предложения так чтобы получился связной текст: Откуда завезли их? Детворе пришла счастливая мысль. Животных передали в лесное хозяйство. За белками ухаживали...

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Всем добрый вечер!Помогите с заданием пожалуйста.Надо расположить предложения так чтобы получился связной текст: Откуда завезли их? Детворе пришла счастливая мысль. Животных передали в лесное хозяйство. За белками ухаживали,давали вкусную еду,чистили клетки. Ребята решили поселить белок в лесу. Живой подарок приехал из далёкой Сибири. Но белочки скучали в неволе. В лесах под Москвой появились голубые белки. Семья хотела жить вместе. Иван Васильевич Коровкин подарил белок знакомым ребятам из Москвы. Стали зверьки пушистые,крупные. Голубые белки украшали подмосковные леса. Они не забыли друзей,узнавали их. Мальчики разобрали белок по домам. Хорошо жилось им в частом ельнике.

Автор: Гость