Составьте рассказ(5 предложений),на тему:"С какими людьми я бы хотела дружить"
Русский язык
Составьте рассказ(5 предложений),на тему:"С какими людьми я бы хотела дружить"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказы надо самой составлять, а не просить других!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) Fe2O3 + H2 => H2O + Fe Б) PbO + Al => Al2O3 + Pb в) Cr2O3 + Mg =>...
Математика
Найдите площадь полной поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда ,стор??ны основания равны 6см 7 см а высота 5 см
Математика
УСЛОВИЕ для задачи: масса шести коробок с печеньем 48 кг. какова масса восьми короб??к с конфетами, если коробка с конфетами на 3 кг тяжелее коробк...
Математика
Один мастер может за 5 дней сделать 120 деталей производительность 2 мастера на 8 деталей в день больше. Сколько деталей смогут зделатьть оба масте...