Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) Fe2O3 + H2 =gt; H2O + Fe Б) PbO + Al =gt; Al2O3 + Pb в) Cr2O3 + Mg =gt; MgO + Cr г) Al + H20 =gt; Al(OH)3 + H2

Химия

Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) Fe2O3 + H2 =gt; H2O + Fe Б) PbO + Al =gt; Al2O3 + Pb в) Cr2O3 + Mg =gt; MgO + Cr г) Al + H20 =gt; Al(OH)3 + H2

Автор: Гость