Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) Fe2O3 + H2 =gt; H2O + Fe Б) PbO + Al =gt; Al2O3 + Pb в) Cr2O3 + Mg =gt; MgO + Cr г) Al + H20 =gt; Al(OH)3 + H2
Химия
Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) Fe2O3 + H2 =gt; H2O + Fe Б) PbO + Al =gt; Al2O3 + Pb в) Cr2O3 + Mg =gt; MgO + Cr г) Al + H20 =gt; Al(OH)3 + H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Fe2O3 + 3H2 => 3H2O + 2Fe Б)3 PbO + 2Al => Al2O3 + 3Pb в) Cr2O3 +3 Mg => 3MgO + 2Cr г)2 Al +6 H20 =>2 Al(OH)3 + 3H2
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