Помогите!!! Очень срочно!!! Задания на фотографиях. Они выделены жирным чёрным шриф??ом. Все 5 заданий. Прошу вас помогите!!!!! Очень, очень срочно!!!!
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Помогите!!! Очень срочно!!! Задания на фотографиях. Они выделены жирным чёрным шриф??ом. Все 5 заданий. Прошу вас помогите!!!!! Очень, очень срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скорее б 2) в 3) б 4) г 5) 1 - в 2 - г 3 - б 4 - д
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