Помогите!!! Очень срочно!!! Задания на фотографиях. Они выделены жирным чёрным шриф??ом. Все 5 заданий. Прошу вас помогите!!!!! Очень, очень срочно!!!!

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Помогите!!! Очень срочно!!! Задания на фотографиях. Они выделены жирным чёрным шриф??ом. Все 5 заданий. Прошу вас помогите!!!!! Очень, очень срочно!!!!

Автор: Гость