Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 96 пример, буду благодарен за помощь
Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 96 пример, буду благодарен за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Z=x+iy - комплексное число l z l = √(x^2+y^2) ( корень из x^2+y^2) - модуль комплексного числа l z l -z = 1+2i √(x^2+y^2) - (x+iy) =√(x^2+y^2) -x - iy Значит, -y = 2 y= - 2 √(x^2+(-2)^2) -x =1 √(x^2+4)=x+1 (возведем обе части в квадрат) x^2+4=x^2+2x+1 4=2x+1 2x=3 x=1,5 l z l = √1,5^2+2^2=√2,25+4 =√6,25 = 2,5 Ответ: вариант А) 2,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Всем добрый вечер!Помогите с заданием пожалуйста.Надо расположить предложения так чтобы получился связной текст: Откуда завезли их? Детворе при...
Русский язык
Химия
Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) Fe2O3 + H2 => H2O + Fe Б) PbO + Al => Al2O3 + Pb в) Cr2O3 + Mg =>...
Математика
Найдите площадь полной поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда ,стор??ны основания равны 6см 7 см а высота 5 см