Вычеслить значение 1 1/12*1 1/13* 1 1/14* 1 1/15*1 1/16* 1 1/17

Математика
Вычеслить значение 1 1/12*1 1/13* 1 1/14* 1 1/15*1 1/16* 1 1/17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/12 * 1 1/13 * 1 1/14 * 1 1/15 * 1 1/16 * 1 1/17 = 13/12 * 14/13 * 15/14 * 16/15 * 17/16 * 18/17 = 18/12 = 1 6/12 = 1 1/2
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