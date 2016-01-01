Если файл размером 252 мб Петя скачал с интернета за 36 секунд , тогда сколько времен?? он будет скачивать файл размером 2016 мб с тойже скоростью

Математика
Если файл размером 252 мб Петя скачал с интернета за 36 секунд , тогда сколько времен?? он будет скачивать файл размером 2016 мб с тойже скоростью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016/252=8 - во сколько раз первый файл больше второго (соответственно, во сколько раз дольше он будет его скачивать); 36*8=288 (секунд); 288/60=4.8 (минуты); 60*4=240; 288-240=48 (секунд); Ответ: второй файл он будет скачивать 4 минуты 48 секунд.
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