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13+x/4=x+1. уравнение
Математика
13+x/4=x+1. уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 + x = 4x + 4 13 - 4 = 4x - x 9 = 3x x = 3
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