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Вычислите: 3^2*(1/3)^3*3^0 1)243 2)1/3 3)3 4)0
Алгебра
Вычислите: 3^2*(1/3)^3*3^0 1)243 2)1/3 3)3 4)0
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