Изобразить решение неравенства: (2,5х + 3)(4х-1)-2,5х(4х+2) меньше 3
Алгебра
Изобразить решение неравенства: (2,5х + 3)(4х-1)-2,5х(4х+2) меньше 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решене (2,5х + 3)(4х - 1) - 2,5х(4х + 2) < 3 10x² - 2,5x + 12x - 3 - 10x² - 5x < 3 4,5x < 3 + 3 4,5x < 6 x < 4/3 x < 1 (1/3) x ∈ ( - ∞; 4/3)
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