В большой футбольной команде было 100 игроков с номерами 1,2,3...,100.Главный тренер пос??итал,что те игроки,номер которых начинается на 3,не вписываются в состав и выгнал их из команды.Помощник главного тренера решил,что игрок...
Информатика
В большой футбольной команде было 100 игроков с номерами 1,2,3...,100.Главный тренер пос??итал,что те игроки,номер которых начинается на 3,не вписываются в состав и выгнал их из команды.Помощник главного тренера решил,что игроки с номерами ,оканчивающиеся на 5,мало внимания уделяют тренировкам-с этими игроками то расстались...
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