В большой клетке попугаев в 2 раза больше чем в маленькой А в маленькой на 5 попугаев меньше чем в большой Сколько попугаев в большой клетке помогите)
Математика
В большой клетке попугаев в 2 раза больше чем в маленькой А в маленькой на 5 попугаев меньше чем в большой Сколько попугаев в большой клетке помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 в большой клетке потому что 10 : 2 = 5 , 10 - 5 = 5 ну как то так думаю ты понял
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