В большой клетке попугаев в 2 раза больше чем в маленькой А в маленькой на 5 попугаев меньше чем в большой Сколько попугаев в большой клетке помогите)

Математика

В большой клетке попугаев в 2 раза больше чем в маленькой А в маленькой на 5 попугаев меньше чем в большой Сколько попугаев в большой клетке помогите)

Автор: Гость