В часовой мастерской для настенных часов будильников в 2 раза больше чем наручных часов в 3 раза больше чем на стенах Сколько всего часов в часовой мастерской найдите значение выражения при m=4

Математика

В часовой мастерской для настенных часов будильников в 2 раза больше чем наручных часов в 3 раза больше чем на стенах Сколько всего часов в часовой мастерской найдите значение выражения при m=4

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