В часовой мастерской для настенных часов будильников в 2 раза больше чем наручных часов в 3 раза больше чем на стенах Сколько всего часов в часовой мастерской найдите значение выражения при m=4
Математика
В часовой мастерской для настенных часов будильников в 2 раза больше чем наручных часов в 3 раза больше чем на стенах Сколько всего часов в часовой мастерской найдите значение выражения при m=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настенных 4 будильников 2*4 наручных 3*4 4+2*4+3*4=24 (ч) в часовой мастерской
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