В чьей церкви была создана славянская азбука ?
История
В чьей церкви была создана славянская азбука ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 мая в 863 году в церкви болгарского царя Симеона в Преславе братьями Кириллом и Мефодием была создана славянская азбука.
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