В чём проявлялось обожествление фараона древними египтянами
История
В чём проявлялось обожествление фараона древними египтянами
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Древнеегипетская религия — религиозные верования и ритуалы, практиковавшиеся в Древнем Египте, начиная с додинастического периода и до принятия христианства. За свою многотысячелетнюю историю древнеегипетская религия прошла через различные этапы развития: от Древнего, Среднего и Нового царств до позднего и греко-римского периода. В Древнем Египте существовало подобие одной общей религии, а также было большое разнообразие местных культов, посвящённых определённым божествам. Большинство из них имело генотеистический характер (сосредоточенность на поклонении одному божеству с одновременным признанием других божеств) и поэтому египетская религия рассматривается как политеистическая[1]. Просуществовал также недолго культ атонизма, который можно рассматривать как монотеистический. Некоторые египтологи утверждают, что в Древнем Египте издавна существовали монотеистические тенденции[2][3]. Христианство, которое сменило египетскую религию, характеризовало её как одну из форм язычества. Таким же термином её называют последователи кеметизма.
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